Şuşada TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb

Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

İclas TDT-nin dövlət və hökumət başçılarının Zirvə görüşü çərçivəsində baş tutur.

İclasdan əvvəl XİN başçıları ailə fotosu çəkdirib.