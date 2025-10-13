İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    TBMM sədri: Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdir

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 18:53
    Bu toplantı bir daha göstərdi ki, Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuş İslamabadda Türkiyə- Azərbaycan-Pakistan parlament sədrlərinin toplantısının bağlanış mərasimində deyib.

    O bildirib ki, bu təmaslar üçtərəfli əlaqələri daha da gücləndirir: "Bu təmaslar beynəlxalq arenada bir milət olaraq çıxış etməkdə bizə güc verir. Yaşasın Türkiyə-Pakistan-Azərbaycan dostluğu!".

