TBMM sədri: Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdir
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 18:53
Bu toplantı bir daha göstərdi ki, Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Numan Kurtulmuş İslamabadda Türkiyə- Azərbaycan-Pakistan parlament sədrlərinin toplantısının bağlanış mərasimində deyib.
O bildirib ki, bu təmaslar üçtərəfli əlaqələri daha da gücləndirir: "Bu təmaslar beynəlxalq arenada bir milət olaraq çıxış etməkdə bizə güc verir. Yaşasın Türkiyə-Pakistan-Azərbaycan dostluğu!".
