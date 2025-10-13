Куртулмуш: Регулярные контакты между Анкарой, Исламабадом и Баку укрепляют трехстороннее сотрудничество
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 19:16
Регулярные контакты на всех уровнях между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном служат укреплению трехсторонних отношений.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на церемонии закрытия встречи председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана в Исламабаде.
"Эти контакты дают нам силу выступать сплоченно на международной арене. Да здравствует дружба Турции, Пакистана и Азербайджана!", - заявил Куртулмуш.
