    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 19:16
    Куртулмуш: Регулярные контакты между Анкарой, Исламабадом и Баку укрепляют трехстороннее сотрудничество

    Регулярные контакты на всех уровнях между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном служат укреплению трехсторонних отношений.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на церемонии закрытия встречи председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана в Исламабаде.

    "Эти контакты дают нам силу выступать сплоченно на международной арене. Да здравствует дружба Турции, Пакистана и Азербайджана!", - заявил Куртулмуш.

    TBMM sədri: Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, üç dövlətdir
    Speaker: Pakistan, Azerbaijan, and Türkiye are one nation, three states

    Лента новостей