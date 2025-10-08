Tayvan nümayəndəsi: Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaq
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 17:05
Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaq.
Bu fikirləri "Report"un Türkiyə bürosuna Tayvan İqtisadi-Mədəni Missiyasının Ankara nümayəndəsi Çih-Yang Huanq deyib.
Tayvan nümayəndəsi Çindən başlayıb Avropaya qədər davam edən Böyük İpək Yolunun bir hissəsi olan Zəngəzur dəhlizini "beynəlxalq nəqliyyat yolunun inkişafına töhfə verəcək vacib layihə" adlandırıb:
"Bu yolun stabil şəkildə fəaliyyətə başlaması Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra olacaq. Bu sahədə bir sıra təcrübələr var. Ümid edirəm ki, bu da addım-addım, mərhələli şəkildə fəaliyyətə başlaya bilər. İlk mərhələdə dəmir yolu işə düşər, sonra isə təbii ki, böyük nəqliyyat yolunun vacib bəndinə çevrilər".
