    Tayvan nümayəndəsi: Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaq

    Xarici siyasət
    08 oktyabr, 2025
    17:05
    Tayvan nümayəndəsi: Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaq
    Çih-Yang Huanq

    Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaq.

    Bu fikirləri "Report"un Türkiyə bürosuna Tayvan İqtisadi-Mədəni Missiyasının Ankara nümayəndəsi Çih-Yang Huanq deyib.

    Tayvan nümayəndəsi Çindən başlayıb Avropaya qədər davam edən Böyük İpək Yolunun bir hissəsi olan Zəngəzur dəhlizini "beynəlxalq nəqliyyat yolunun inkişafına töhfə verəcək vacib layihə" adlandırıb:

    "Bu yolun stabil şəkildə fəaliyyətə başlaması Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra olacaq. Bu sahədə bir sıra təcrübələr var. Ümid edirəm ki, bu da addım-addım, mərhələli şəkildə fəaliyyətə başlaya bilər. İlk mərhələdə dəmir yolu işə düşər, sonra isə təbii ki, böyük nəqliyyat yolunun vacib bəndinə çevrilər".

