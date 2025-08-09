Haqqımızda

Sloveniya Bakı və İrəvana sülh əldə etmək səylərində dəstəyini ifadə edib Sloveniya Azərbaycan və Ermənistanın səylərini, həmçinin Ağ Ev administrasiyasının sülh prosesi ilə bağlı razılaşmaların əldə edilməsindəki rolunu yüksək qiymətləndirir.
9 avqust 2025 15:26
Sloveniya Azərbaycan və Ermənistanın səylərini, həmçinin Ağ Ev administrasiyasının sülh prosesi ilə bağlı razılaşmaların əldə edilməsindəki rolunu yüksək qiymətləndirir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Sloveniyanın Xarici və Avropa İşləri Nazirliyi məlumat yayıb.

“Bu, şübhəsiz ki, region (Cənubi Qafqaz – red.) üçün yeni imkanlar açacaq və tərəqqini təmin edəcək”, - qurumdan qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri avqustun 8-də Vaşinqtonda “Sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında” sazişi paraflayıblar.

İngilis versiyası Slovenia expresses support for Baku and Yerevan in their efforts to achieve peace
Rus versiyası Словения выразила поддержку Баку и Еревану в усилиях по достижению мира

