Siyarto: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması Qafqaz və qlobal təhlükəsizlik üçün mühüm addımdır

Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi Qafqaz və qlobal təhlükəsizlik üçün mühüm addımdır.
“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Macarıstanın xarici işlər və xarici ticarət naziri Peter Siyarto “X” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
“Donald Tramp bir daha sübut etdi ki, o, sülh prezidentidir. Ümid edirik ki, Pakistan-Hindistan, İran-İsrail və Azərbaycan-Ermənistandan sonra Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibə də dayandırılacaq”, - Macarıstan XİN başçısı əlavə edib.
Onun paylaşımını Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban da öz səhifəsində “repost” edərək təkrar paylaşıb.