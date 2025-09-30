Sercio Mattarella: Biz xüsusilə də ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığa mühüm dəyər veririk
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2025
- 20:08
Biz xüsusilə də ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığa mühüm dəyər veririk.
"Report" xəbər verir ki, bunu İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella Prezident İlham Əliyev ilə geniş tərkibdə görüşdə bildirib.
"Bu münasibətlər getdikcə daha da inkişaf edir və bir çox sahələri əhatə edir, gələcək üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir", - deyə İtaliya Prezidenti əhatə edib.
