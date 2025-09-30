İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Sercio Mattarella: Biz xüsusilə də ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığa mühüm dəyər veririk

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 20:08
    Sercio Mattarella: Biz xüsusilə də ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığa mühüm dəyər veririk

    Biz xüsusilə də ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığa mühüm dəyər veririk.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella Prezident İlham Əliyev ilə geniş tərkibdə görüşdə bildirib.

    "Bu münasibətlər getdikcə daha da inkişaf edir və bir çox sahələri əhatə edir, gələcək üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir", - deyə İtaliya Prezidenti əhatə edib.

    Sercio Mattarella İlham Əliyev
    Маттарелла: Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном
    Sergio Mattarella: We attach great importance, in particular, to the strategic partnership between our countries

