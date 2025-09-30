Маттарелла: Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном
- 30 сентября, 2025
- 20:12
Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.
"Эти отношения продолжают развиваться и охватывают многие сферы. Они имеют большое значение и для будущего", - сказал президент Италии.
