Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Маттарелла: Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 20:12
    Маттарелла: Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном

    Мы очень ценим стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

    "Эти отношения продолжают развиваться и охватывают многие сферы. Они имеют большое значение и для будущего", - сказал президент Италии.

    Серджо Маттарелла Ильхам Алиев Италия Азербайджан стратегическое партнерство
    Sercio Mattarella: Biz xüsusilə də ölkələrimiz arasındakı strateji tərəfdaşlığa mühüm dəyər veririk
    Sergio Mattarella: We attach great importance, in particular, to the strategic partnership between our countries

    Последние новости

    21:19
    Фото

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Италии в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    21:16

    Азербайджан и Алжир обсудили перспективы углубления сотрудничества

    Внешняя политика
    21:03
    Фото

    В Париже прошла фотовыставка "Мины в Азербайджане"

    Внешняя политика
    21:03

    На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

    В регионе
    20:53

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Армия
    20:42
    Фото

    На суде по делу Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников

    Происшествия
    20:35

    Неизвестные обстреляли из пиротехники самолет Бундесвера

    Другие страны
    20:34
    Фото

    III Игры СНГ: Азербайджанские волейболисты одержали победу

    Командные
    20:29

    Мирзоян подчеркнул важность мира между Ереваном и Баку для всего региона

    В регионе
    Лента новостей