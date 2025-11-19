İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Səfir: Yaxın həftələrdə Azərbaycanın biznes nümayəndə heyətinin Estoniyaya səfəri gözlənilir

    Xarici siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 18:35
    Yaxın həftələrdə Azərbaycanın biznes nümayəndə heyətinin Estoniyaya səfər edəcəyi gözlənilir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Estoniyanın Azərbaycan üzrə qeyri-rezident səfiri Vayno Reynart deyib.

    Səfirin sözlərinə görə, Estoniya Azərbaycanla siyasi qarşılıqlı əlaqəni intensivləşdirməyə tam hazırdır.

    "Xarici işlər naziri Marqus Tsahknanın bu yaxınlarda Bakıya səfəri zamanı bir sıra əməkdaşlıq imkanları, o cümlədən müntəzəm siyasi dialoqun bərpası, eləcə də mümkün sektor səfərləri müzakirə edildi. Bildiyiniz kimi, nazir Tsahknaya böyük bir işgüzar nümayəndə heyəti müşayiət edirdi və biz yaxın həftələrdə Azərbaycandan biznes nümayəndə heyətinin Estoniyaya səfər edəcəyini gözləyirik. Regional perspektivin yaxşılaşması fonunda inanıram ki, şirkətlərimiz gələcək əməkdaşlıq üçün daha cəlbedici imkanlar tapacaqlar".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

