    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 19:09
    Посол: Визит азербайджанской бизнес-делегации в Эстонию ожидается в ближайшие недели

    Визит азербайджанской бизнес-делегации в Эстонию ожидается в ближайшие недели.

    Об этом сказал в интервью Report посол Эстонии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Вайно Рейнарт.

    По его словам, Эстония полностью готова к активизации политического взаимодействия с Азербайджаном.

    "В ходе недавнего визита министра иностранных дел Маргуса Цахкны в Баку обсуждался ряд возможностей сотрудничества, включая возобновление регулярного политического диалога, а также возможные отраслевые визиты. Как вам известно, Цахкну сопровождала большая делегация деловых кругов, и мы ожидаем, что в ближайшие недели азербайджанская делегация посетит Эстонию. На фоне улучшения региональной ситуации я считаю, что наши компании найдут более привлекательные возможности для будущего сотрудничества", - сказал он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Səfir: Yaxın həftələrdə Azərbaycanın biznes nümayəndə heyətinin Estoniyaya səfəri gözlənilir

