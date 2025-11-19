Посол: Визит азербайджанской бизнес-делегации в Эстонию ожидается в ближайшие недели

Визит азербайджанской бизнес-делегации в Эстонию ожидается в ближайшие недели.

Об этом сказал в интервью Report посол Эстонии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Вайно Рейнарт.

По его словам, Эстония полностью готова к активизации политического взаимодействия с Азербайджаном.

"В ходе недавнего визита министра иностранных дел Маргуса Цахкны в Баку обсуждался ряд возможностей сотрудничества, включая возобновление регулярного политического диалога, а также возможные отраслевые визиты. Как вам известно, Цахкну сопровождала большая делегация деловых кругов, и мы ожидаем, что в ближайшие недели азербайджанская делегация посетит Эстонию. На фоне улучшения региональной ситуации я считаю, что наши компании найдут более привлекательные возможности для будущего сотрудничества", - сказал он.

