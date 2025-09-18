İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:53
    Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri Ənvər İbrahim ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib.

    Baş nazir Ənvər İbrahim Azərbaycanın dinamik inkişafını izlədiklərini söyləyib, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların, xüsusən iqtisadi tərəqqinin, beynəlxalq nüfuzunun artmasının Malayziyanı sevindirdiyini bildirib.

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanla Malayziya arasında mövcud olan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin əhəmiyyətini qeyd edib.

    Ölkələrin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı dəstəyindən məmnunluq ifadə olunub. 

    Görüşdə parlamentlərimiz arasında əməkdaşlıq məsələləri haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Qarşılıqlı səfərlər, parlament üzvlərinin birgə fəaliyyəti ilə yanaşı, parlamentlərimizin Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi, Parlamentlərarası İttifaq, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası, Asiya Parlament Assambleyası kimi parlamentlərarası təşkilatlar çərçivəsində müsbət əməkdaşlığı da xüsusi vurğulanıb. 

    Milli Məclisin sədri Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə həyata keçirilən nəhəng layihələr, keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qaytarılması istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verib. 

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər haqqında da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Milli Məclis Sahibə Qafarova Malayziya
    Foto
    Спикер проинформировала премьера Малайзии о реализуемых на освобожденных территориях проектах

    Son xəbərlər

    15:25

    EDB 2022-2024-cü illərdə Azərbaycanda BOEM sektoruna cəlb edilmiş investisiyanın məbləğini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:25

    İmişlinin 4 kəndində 1000-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    15:22

    Marseldə etirazçılar hərbi zavodu bağlayıblar

    Digər ölkələr
    15:22

    "İmişli" klubu İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    15:12

    Qırğızıstan TDT ölkələrini əməkdaşlığa dair "yol xəritəsi"ni təsdiqləməyi təklif edib

    Xarici siyasət
    15:12

    "Bakı Taksi Xidməti" Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundakı vəziyyətə münasibət bildirib

    İnfrastruktur
    15:07

    BMTM-in şöbə müdiri: Azərbaycanla BƏƏ arasında effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıb

    Xarici siyasət
    15:07

    Azərbaycan və Türkiyənin Mərkəzi Bankları beynəlxalq təcrübənin tətbiqini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    15:07

    Bakıda qadın işlədiyi müəssisədə yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti