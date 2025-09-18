Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Спикер проинформировала премьера Малайзии о реализуемых на освобожденных территориях проектах

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 14:12
    Спикер проинформировала премьера Малайзии о реализуемых на освобожденных территориях проектах

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

    Анвар Ибрагим выразил удовлетворение динамичным развитием Азербайджана и отметил, что Малайзия приветствует успехи Азербайджана, особенно в области экономического развития и укрепления международного авторитета страны.

    В свою очередь спикер Милли Меджлиса отметила значимость существующих дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Малайзией.

    Была выражена удовлетворенность взаимной поддержкой стран в различных международных организациях.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между парламентами двух стран.

    Председатель Милли Меджлиса предоставила информацию о достижениях Азербайджана в различных сферах, о грандиозных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, о работе, проводимой в направлении возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Лента новостей