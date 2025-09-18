Спикер проинформировала премьера Малайзии о реализуемых на освобожденных территориях проектах

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Анвар Ибрагим выразил удовлетворение динамичным развитием Азербайджана и отметил, что Малайзия приветствует успехи Азербайджана, особенно в области экономического развития и укрепления международного авторитета страны.

В свою очередь спикер Милли Меджлиса отметила значимость существующих дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Малайзией.

Была выражена удовлетворенность взаимной поддержкой стран в различных международных организациях.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между парламентами двух стран.

Председатель Милли Меджлиса предоставила информацию о достижениях Азербайджана в различных сферах, о грандиозных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, о работе, проводимой в направлении возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.