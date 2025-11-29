İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sahibə Qafarova Çin parlamentinin sədrinə başsağlığı məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    • 29 noyabr, 2025
    • 10:04
    Sahibə Qafarova Çin parlamentinin sədrinə başsağlığı məktubu ünvanlayıb
    Sahibə Qafarova

    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin (parlament) sədrinə başsağlığı məktubu ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, S. Qafarova çinli həmkarı Cao Lıciyə ünvanladığı məktubda Honkonqda yerləşən yaşayış kompleksində baş vermiş güclü yanğın nəticəsində çox sayda insanın həlak olmasından və yaralanmasından kədərləndiyini bildirib.

    Spiker Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağı Daimi Komitəsinin sədrinə, həlak olanların ailələrinə, yaxınlarına, bütün Çin xalqına öz adından və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları adından dərin hüznlə başsağlığı verib, xəsarət alanların tezliklə sağalmalarını arzulayıb.

    Xatırladaq ki, noyabrın 26-da dünyanın ən sıx məskunlaşılan və ən çox hündür binaların olduğu şəhərlərindən olan Honkonqun Tay Po rayonundakı 8 binadan və 2 minə yaxın mənzildən ibarət yaşayış kompleksində yanğın başlayıb. Yanğın binaların üzlüyünün yenilənməsi üçün istifadə olunan bambuk ayaqaltılarda başlayıb və küləyin təsiri ilə sürətlə yayılıb.

    Son rəsmi məlumata görə, yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 128 nəfərdir.

    Sahibə Qafarova Çin başsağlığı
    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Чжао Лэцзи в связи с трагедией в Гонконге
    Sahiba Gafarova sends letter of condolences to chairman of Chinese Parliament

    Son xəbərlər

    10:48

    Müxtəlif dövrlərdə xəstəliklə bağlı əsgərlikdən möhlət alanlar yenidən yoxlanılır - EKSKLÜZİV

    Daxili siyasət
    10:45

    Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

    Energetika
    10:44
    Foto

    Naxçıvanda FHN komanda-qərargah təlimi keçirib

    Daxili siyasət
    10:42

    Fransalı futbolçunun məşq zamanı ayağı sınıb

    Futbol
    10:41

    Rəşad Xalıqov: "İKT üzrə insan kapitalının formalaşdırılması prioritetdir"

    İKT
    10:37

    Bu il 51 yeni aşkar edilmiş abidə dövlət qeydiyyatına alınıb

    Daxili siyasət
    10:36

    İndoneziyada daşqın və sürüşmə qurbanlarının sayı 250-yə yaxınlaşıb

    Digər ölkələr
    10:22

    Şri-Lankada "Ditva" siklonunun qurbanlarının sayı 123 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    10:12

    Samux sakinini Gəncədə elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti