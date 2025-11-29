Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Чжао Лэцзи в связи с трагедией в Гонконге

    Внешняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 10:19
    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Чжао Лэцзи в связи с трагедией в Гонконге
    Сахиба Гафарова

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

    Как сообщает Report, Гафарова выразила сожаление в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге.

    Спикер от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования председателю Постоянного комитета ВСНП, семьям погибших, их близким и всему китайскому народу, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым.

    Напомним, что 26 ноября в жилом комплексе, состоящем из 8 зданий и около 2 тысяч квартир, в районе Тай По в Гонконге, одном из самых густонаселенных городов мира с наибольшим количеством высотных зданий, начался пожар. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта.

    Согласно последним официальным данным, число погибших в результате пожара составляет 128 человек.

    Сахиба Гафарова Милли Меджлис Китай Чжао Лэцзи соболезнования Гонконг пожар жертвы
    Sahibə Qafarova Çin parlamentinin sədrinə başsağlığı məktubu ünvanlayıb
    Sahiba Gafarova sends letter of condolences to chairman of Chinese Parliament
    Elvis

    Последние новости

    10:44

    СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    10:38

    На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командой

    Другие страны
    10:35

    МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто около 40 преступлений

    Происшествия
    10:26

    В Индонезии число жертв наводнений и оползней приблизилось к 250

    Другие страны
    10:23

    В Забрате произошло смертельное ДТП

    Происшествия
    10:19

    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Чжао Лэцзи в связи с трагедией в Гонконге

    Внешняя политика
    10:16

    ЦБА: Скорость обращения маната в ноябре выросла

    Финансы
    10:09
    Фото

    В Гёйгёле загорелся автомобиль

    Происшествия
    10:08

    Количество жертв тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 123 человек

    Другие страны
    Лента новостей