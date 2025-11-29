Сахиба Гафарова выразила соболезнования Чжао Лэцзи в связи с трагедией в Гонконге

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

Как сообщает Report, Гафарова выразила сожаление в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге.

Спикер от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила глубокие соболезнования председателю Постоянного комитета ВСНП, семьям погибших, их близким и всему китайскому народу, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, что 26 ноября в жилом комплексе, состоящем из 8 зданий и около 2 тысяч квартир, в районе Тай По в Гонконге, одном из самых густонаселенных городов мира с наибольшим количеством высотных зданий, начался пожар. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта.

Согласно последним официальным данным, число погибших в результате пожара составляет 128 человек.