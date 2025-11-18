İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Riç Autzen: TRIPP Cənubi Qafqaz üçün geniş imkanlar açır

    Xarici siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 13:24
    Riç Autzen: TRIPP Cənubi Qafqaz üçün geniş imkanlar açır

    TRIPP sazişi Cənubi Qafqaz regionu üçün geniş iqtisadi imkanlar açır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Atlantik Şurasının ştatdankənar baş elmi işçisi və geosiyasi analitik Riç Autzen Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, TRIPP sazişinin təkcə diplomatik əhəmiyyəti deyil, həm də böyük kommersiya potensialı var:

    "Bu, həmin razılaşmanın özəl sektor da daxil olmaqla çoxsaylı dəstəkçilərini cəlb edir ki, bu da onun uğurla həyata keçirilməsi perspektivlərini gücləndirir".

    Geosiyasi analitik Ermənistan ərazisinin 26 kilometrlik hissəsini əhatə edən və Azərbaycan, Türkiyə, Mərkəzi Asiya və Avropanı birləşdirən tranzit dəhlizi olacaq TRIPP layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Asiya dövlətləri də bu layihəni Orta Dəhlizin tam şəkildə reallaşdırılması, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazın Qərb ölkələrinin iqtisadiyyatı ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi imkanı kimi qiymətləndirir.

    "Bu layihədə təxminən 10 ölkə maraqlıdır ki, bu da onu bütün region üçün çoxölçülü və strateji əhəmiyyətli edir. Bu, özəl sektor üçün fürsətlərlə birlikdə nikbinlik üçün ciddi əsaslar yaradır", - analitik vurğulayıb.

    TRIPP Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri Riç Autzen
    Рич Аутзен: TRIPP открывает масштабные возможности для Южного Кавказа
    Rich Outzen: TRIPP opening massive opportunities for South Caucasus

    Son xəbərlər

    14:34

    Maqdalena Qrono Ermənistan Baş nazirinin müavini ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    14:34
    Rəy

    BMT TŞ-nin Qəzza üzrə qətnaməsi – Tramp planının ikinci mərhələsi - TƏHLİL

    Analitika
    14:22
    Foto

    Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:19

    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    14:11

    Ermənistan sabiq baş prokurorun ekstradisiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcək

    Region
    14:04

    Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edən futbolçu İtaliyaya qayıda bilər

    Futbol
    14:03
    Foto

    Xocalıda "Haradasınız 13-lər?" kitabının təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    14:02
    Foto

    Azərbaycan və Ermənistanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətləri arasında görüş olub

    Xarici siyasət
    14:01

    Azərbaycanın U-15 yığması UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununu keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti