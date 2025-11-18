Рич Аутзен: TRIPP открывает масштабные возможности для Южного Кавказа

Соглашение по TRIPP открывает масштабные экономические возможности для региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил старший внештатный научный сотрудник Атлантического совета и геополитический аналитик Рич Аутзен на первом Азербайджано-американском форуме аналитических центров.

"Соглашение по TRIPP имеет не только дипломатическое значение, но и огромный коммерческий потенциал. Это привлекает широкий круг сторонников данной договоренности, включая частный сектор, что усиливает перспективы ее успешной реализации", - отметил он.

Он подчеркнул значимость проекта TRIPP, включающего 26-километровый участок армянской территории, который станет транзитным коридором, связывающим Азербайджан, Турцию, Центральную Азию и Европу. По его словам государства Центральной Азии также рассматривают этот проект как возможность реализовать весь Средний коридор, который укрепит связи Центральной Азии и Южного Кавказа с западными экономиками.

"Сейчас в успехе проекта заинтересованы около десятка стран, что делает его многомерным и стратегически значимым для всего региона. В сочетании с возможностями для частного сектора это создает серьезные основания для оптимизма", - подчеркнул аналитик.