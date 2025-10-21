İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Tokayev Prezident İlham Əliyevin ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfəsini qeyd edib

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:44
    Tokayev Prezident İlham Əliyevin ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfəsini qeyd edib

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfəsini qeyd edib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclasında çıxış edən Qazaxıstan dövlətinin başçısı vurğulayıb: "Hörmətli İlham Heydər oğlu, Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətlərinin hazırkı yüksək səviyyəsinə, ilk növbədə, Sizin şəxsi töhfəniz sayəsində nail olunub. Bu məsələyə dəyişməz dəstəyinizi və diqqətinizi dərindən və yüksək qiymətləndirirəm".

    Kasım-Jomart Tokayev onu da qeyd edib ki, müasir Azərbaycanın bütün nəzərəçarpan nailiyyətləri Prezident İlham Əliyevin qurucu, güclü liderliyi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır.

    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Qazaxıstan
    Президент Казахстана отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений
    President of Kazakhstan highlights Ilham Aliyev's contribution to development of bilateral relations

