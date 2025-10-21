Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Президент Казахстана отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 12:35
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений.

    Как сообщает Report, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, казахстанский лидер подчеркнул: "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря Вашему личному вкладу. Глубоко и высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу".

    Касым-Жомарт Токаев также отметил, что все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с созидательным, сильным лидерством президента Ильхама Алиева.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Астана заседание Высшего межгосударственного совета
    Qazaxıstan Prezidenti Prezident İlham Əliyevin ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfəsini qeyd edib
    President of Kazakhstan highlights Ilham Aliyev's contribution to development of bilateral relations

