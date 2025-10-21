Президент Казахстана отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 12:35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений.
Как сообщает Report, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, казахстанский лидер подчеркнул: "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря Вашему личному вкладу. Глубоко и высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу".
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с созидательным, сильным лидерством президента Ильхама Алиева.
