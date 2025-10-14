İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 11:07
    Prezident İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Misirdə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib.

    Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему Востоку
    Ilham Aliyev shares post about participation in Middle East Peace Summit

