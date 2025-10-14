Prezident İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 11:07
Prezident İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Misirdə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib.
