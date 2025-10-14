Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 11:09
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему Востоку.

    Report представляет публикацию:

    Отметим, что 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    Prezident İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirakı ilə bağlı paylaşım edib
    Ilham Aliyev shares post about participation in Middle East Peace Summit

