Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему Востоку.

Report представляет публикацию:

Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему Востоку

Отметим, что 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.