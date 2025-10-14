Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему Востоку
- 14 октября, 2025
- 11:09
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией об участии на Саммите мира по Ближнему Востоку.
Report представляет публикацию:
Отметим, что 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку в Египте по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
