Haqqımızda

Prezident İlham Əliyev Volodimir Zelenskini təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Volodimir Zelenskini təbrik edib Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenskini təbrik edib.
Xarici siyasət
24 avqust 2025 11:09
Prezident İlham Əliyev Volodimir Zelenskini təbrik edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenskini təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

Hörmətli cənab Prezident,

24 Avqust – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı yetirirəm.

Azərbaycan-Ukrayna dövlətlərarası əlaqələri xalqlarımızın bir-birinə bəslədiyi dərin rəğbətdən, onlar arasında tarixən təşəkkül tapmış dostluq və qarşılıqlı hörmət ənənələrindən qaynaqlanır.

Hazırda bu möhkəm təməllər üzərində qurulmuş münasibətlər inkişaf edir və yeni məzmunla zənginləşir. Siyasi dialoqumuz, iqtisadiyyat, nəqliyyat, energetika və humanitar sahələrdə əməkdaşlığımız ikitərəfli əlaqələrimizi səciyyələndirən başlıca amillərdəndir.

Ərazi bütövlüyü və suverenlik məsələlərində ölkələrimizin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq qarşılıqlı dəstək və həmrəylik nümayiş etdirməsi təqdirəlayiqdir. Azərbaycan dost Ukrayna xalqına bundan sonra da lazımi humanitar dəstək və yardım göstərməyə davam edəcəkdir.

Əminəm ki, Azərbaycan-Ukrayna dostluq əlaqələrinin və qarşılıqlı fəaliyyətinin xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq daha da möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Ukrayna xalqına sülh və əmin-amanlıq diləyirəm.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Rusiyanın Həştərxan vilayətinin qubernatoru Mehriban Əliyevanı təbrik edib
Rusiyanın Həştərxan vilayətinin qubernatoru Mehriban Əliyevanı təbrik edib
24 avqust 2025 11:32
Prezident: Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri xalqlarımızın bir-birinə dərin rəğbətindən, dostluq və qarşılıqlı hörmətdən qaynaqlanır
Prezident: Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri xalqlarımızın bir-birinə dərin rəğbətindən, dostluq və qarşılıqlı hörmətdən qaynaqlanır
24 avqust 2025 11:17
İlham Əliyev: Azərbaycan Ukrayna xalqına humanitar dəstək və yardım göstərməyə davam edəcəkdir
İlham Əliyev: Azərbaycan Ukrayna xalqına humanitar dəstək və yardım göstərməyə davam edəcəkdir
24 avqust 2025 11:13
Tatarıstan rəhbəri Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
Tatarıstan rəhbəri Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
24 avqust 2025 11:06
Ceyhun Bayramov ilə Sergey Lavrov regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
Ceyhun Bayramov ilə Sergey Lavrov regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
23 avqust 2025 15:42
Zaur Əhmədov: Vaşinqton Bəyannaməsi Cənubi Qafqazı qitələri birləşdirən körpüyə çevirmək imkanı verir
Zaur Əhmədov: Vaşinqton Bəyannaməsi Cənubi Qafqazı qitələri birləşdirən körpüyə çevirmək imkanı verir
23 avqust 2025 13:38
Bakı, Daşkənd və Aşqabad iqlim böhranı ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
Bakı, Daşkənd və Aşqabad iqlim böhranı ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
23 avqust 2025 12:38
Bakı, Daşkənd və Aşqabad strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi kursunu təsdiqləyən birgə bəyanat qəbul edib
Bakı, Daşkənd və Aşqabad strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi kursunu təsdiqləyən birgə bəyanat qəbul edib
23 avqust 2025 12:27
Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib
23 avqust 2025 11:12
Prezident İlham Əliyev Türkmənistana səfəri ilə bağlı paylaşım edib
Prezident İlham Əliyev Türkmənistana səfəri ilə bağlı paylaşım edib
23 avqust 2025 11:02

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi