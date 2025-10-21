Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 21:08
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasına dövlət səfəri ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edib
Son xəbərlər
21:25
Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaqRegion
21:08
Video
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
21:04
BŞTİ: 128 nömrəli tam orta məktəbdə yanğın olmayıbElm və təhsil
21:00
Qurban Qurbanov: "Atletik"lə matçda futbolçular çox hərəkət etməli olacaqlar"Futbol
21:00
Ermənistan XİN başçısı Fransaya işgüzar səfər edəcəkRegion
20:59
Viktor Orban Aİ Şurasının iclasında səs hüququnu Fitsoya veribDigər ölkələr
20:49
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının qalibi olubFərdi
20:48
Foto
FHN: Şəkidə üç avtomobil toqquşub, ölənlər və yaralananlar var - YENİLƏNİBHadisə
20:44