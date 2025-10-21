Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с государственным визитом в Казахстан

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 21:11
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с государственным визитом в Казахстан

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих официальных страницах в соцсетях публикацией в связи с государственным визитом в Казахстан.

    Report представляет публикацию:

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с государственным визитом в Казахстан

    Ильхам Алиев
    Видео
    Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Последние новости

    21:21

    Управление: В средней школе № 128 в Баку пожара не было

    Наука и образование
    21:11
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с государственным визитом в Казахстан

    Внешняя политика
    21:05

    Кобахидзе: Установление мира между Ереваном и Баку придаст новый импульс региональному сотрудничеству

    В регионе
    21:04
    Фото

    МЧС: В Шеки столкнулись три автомобиля, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:52

    Азербайджанский борец стал победителем чемпионата мира в Сербии

    Индивидуальные
    20:46

    Глава МИД Армении посетит Францию с рабочим визитом

    В регионе
    20:30

    СМИ: Европа и Украина готовят 12-пунктов плана по прекращению войны

    Другие страны
    20:16

    Посол: Малайзийские университеты принимают все больше азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:08

    Эмин Амруллаев: Отношения между Малайзией и Азербайджаном развиваются по восходящей

    Внешняя политика
    Лента новостей