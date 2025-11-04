İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Pakistanda "ASAN xidmət" təcrübəsinin tətbiqinə dair Saziş təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 16:33
    Pakistanda ASAN xidmət təcrübəsinin tətbiqinə dair Saziş təsdiqlənib

    2025-ci il sentyabrın 10-da İslamabad şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında Pakistan İslam Respublikasında "ASAN xidmət" təcrübəsinin tətbiqi istiqamətində əməkdaşlığa dair Saziş" təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

    Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edəcək.

    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Pakistan İslam Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərəcək.

    İlham Əliyev "ASAN Xidmət" Pakistan
    Утверждено Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

    Son xəbərlər

    17:14

    "Qaçqınkom" sədri vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    17:12

    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik ediblər

    Xarici siyasət
    17:07

    Elvin Cəfərquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasındakı növbəti oyunun mahiyyətini bilir"

    Futbol
    17:05

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" "Çelsi" ilə matçda mübariz oyun göstərmək istəyir"

    Futbol
    17:02

    Zərdari: Builki Qələbə Günü sülhə doğru müsbət nəticələrin təşviqi ilə üst-üstə düşərək xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    16:56

    Pakistan Prezidenti İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:55

    Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə zavodun tam istismara veriləcəyi tarix açıqlanıb

    Sənaye
    16:54

    "Bir" ekosistemindən ticarət sənayesinin inkişafı üçün daha bir addım

    Maliyyə
    16:52

    Yunanıstan Azərbaycana yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti