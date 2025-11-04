Утверждено Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве для применения опыта ASAN xidmət в Исламской Республике Пакистан", подписанное 10 сентября 2025 года в городе Исламабад.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий Указ.

После вступления в силу Соглашения Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит Правительству Исламской Республики Пакистан уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.