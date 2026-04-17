Overçuk Rusiya biznesini Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməyə çağırıb
Xarici siyasət
- 17 aprel, 2026
- 12:10
Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Rusiya biznesini Azərbaycan hökumətinin yaratdığı imkanlardan yararlanmağa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclasında bildirib.
"Mən Rusiya biznesini Azərbaycan hökumətinin təklif etdiyi təşəbbüs və imkanlara diqqət yetirməyə çağırıram", - o qeyd edib.
Overçuk həmçinin bildirib ki, analoji potensial Rusiyada, o cümlədən xüsusi iqtisadi zonalar çərçivəsində də mövcuddur. "Mən Azərbaycan biznesini də Rusiyadakı, o cümlədən xüsusi iqtisadi zonalarımız çərçivəsindəki imkanları nəzərdən keçirməyə çağırıram - bu, səmərəli kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasına kömək edə bilər", - Baş nazirin müavini əlavə edib.
13:37
"Ayaks" "Real"ın futbolçusu Dani Sebalyosla maraqlanırFutbol
13:36
Cevdet Yılmaz: Avropanın daha güclü liderə ehtiyacı varRegion
13:26
Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyubXarici siyasət
13:25
Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıbBiznes
13:21
Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilərXarici siyasət
13:10
Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"Komanda
13:05
Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edibEnergetika
13:02
Foto
Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaqXarici siyasət
12:58