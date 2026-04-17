Overçuk Rusiya biznesini Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməyə çağırıb

    Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Rusiya biznesini Azərbaycan hökumətinin yaratdığı imkanlardan yararlanmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclasında bildirib.

    "Mən Rusiya biznesini Azərbaycan hökumətinin təklif etdiyi təşəbbüs və imkanlara diqqət yetirməyə çağırıram", - o qeyd edib.

    Overçuk həmçinin bildirib ki, analoji potensial Rusiyada, o cümlədən xüsusi iqtisadi zonalar çərçivəsində də mövcuddur. "Mən Azərbaycan biznesini də Rusiyadakı, o cümlədən xüsusi iqtisadi zonalarımız çərçivəsindəki imkanları nəzərdən keçirməyə çağırıram - bu, səmərəli kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasına kömək edə bilər", - Baş nazirin müavini əlavə edib.

    Оверчук призвал российский бизнес использовать возможности Азербайджана
    Overchuk urges Russian businesses to take advantage of Azerbaijan's opportunities

    Son xəbərlər

    13:37

    "Ayaks" "Real"ın futbolçusu Dani Sebalyosla maraqlanır

    Futbol
    13:36

    Cevdet Yılmaz: Avropanın daha güclü liderə ehtiyacı var

    Region
    13:26

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

    Xarici siyasət
    13:25

    Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıb

    Biznes
    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti