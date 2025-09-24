İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Nyu-Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilir

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:46
    Nyu-Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilir

    ABŞ-nin Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Çoxtərəflilik yol ayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbir keçirilir.

    "Report"un məlumatına görə, açılış öncəsi tədbir iştirakçılarının qrup fotosu çəkilib.

    Daha sonra açılış nitqi ilə mərkəzin həmsədri Vayra Vika Frayberqa çıxış edib. Dünyanın bir çox ölkələrindən indiki və keçmiş dövlət başçıları, siyasət adamları konfransda çıxış edəcəklər.

    Tədbir çərçivəsində "Çoxtərəfliliyin bu günü: çağırışlar və imkanlar", "Fərqin aradan qaldırılması: Çoxtərəfli səylərdə qlobal bərabərsizliklə mübarizə", "İqlim dəyişiklikləri və qlobal mübarizə", "Geosiyasi gərginliklər və onların çoxtərəfliliyə təsirləri" mövzusunda panel müzakirələri baş tutacaq.

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Nyu-York BMT Baş Assambleyası
    В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    17:50

    Zelenski beynəlxalq təşkilatları qan tökülməsinə son qoya bilməməkdə günahlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti