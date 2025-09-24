Nyu-Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilir
24 sentyabr, 2025
- 17:46
ABŞ-nin Nyu-York şəhərində BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Çoxtərəflilik yol ayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbir keçirilir.
"Report"un məlumatına görə, açılış öncəsi tədbir iştirakçılarının qrup fotosu çəkilib.
Daha sonra açılış nitqi ilə mərkəzin həmsədri Vayra Vika Frayberqa çıxış edib. Dünyanın bir çox ölkələrindən indiki və keçmiş dövlət başçıları, siyasət adamları konfransda çıxış edəcəklər.
Tədbir çərçivəsində "Çoxtərəfliliyin bu günü: çağırışlar və imkanlar", "Fərqin aradan qaldırılması: Çoxtərəfli səylərdə qlobal bərabərsizliklə mübarizə", "İqlim dəyişiklikləri və qlobal mübarizə", "Geosiyasi gərginliklər və onların çoxtərəfliliyə təsirləri" mövzusunda panel müzakirələri baş tutacaq.