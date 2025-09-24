Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 18:05
    В Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит мероприятие "Многосторонность на распутье: Вызовы и путь к миру", организованное Международным центром Низами Гянджеви.

    Как сообщает Report, на встрече со вступительной речью выступила сопредседатель центра Вайра Вике-Фрейберга.

    На конференции выступят нынешние и бывшие главы государств и политические деятели из многих стран мира.

    В рамках мероприятия состоятся панельные дискуссии на темы "Современное состояние многосторонности: вызовы и возможности", "Преодоление разрыва: Борьба с глобальным неравенством в рамках многосторонних усилий", "Изменение климата и глобальная борьба", "Геополитическая напряженность и ее влияние на многосторонность".

    Международный центр Низами Гянджеви Генассамблея ООН
    Nyu-Yorkda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilir

