В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами Гянджеви
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 18:05
В Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит мероприятие "Многосторонность на распутье: Вызовы и путь к миру", организованное Международным центром Низами Гянджеви.
Как сообщает Report, на встрече со вступительной речью выступила сопредседатель центра Вайра Вике-Фрейберга.
На конференции выступят нынешние и бывшие главы государств и политические деятели из многих стран мира.
В рамках мероприятия состоятся панельные дискуссии на темы "Современное состояние многосторонности: вызовы и возможности", "Преодоление разрыва: Борьба с глобальным неравенством в рамках многосторонних усилий", "Изменение климата и глобальная борьба", "Геополитическая напряженность и ее влияние на многосторонность".
Последние новости
18:29
Судно под флагом Танзании затонуло в водах ИранаВ регионе
18:27
При стрельбе в отделении полиции в Далласе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
18:20
Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружиеВ регионе
18:13
СНГ разработает единый статистический классификатор видов экономической деятельности - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
18:10
Фото
Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения "Мяхарят − 2025"Армия
18:05
В Нью-Йорке проходит мероприятие Международного центра Низами ГянджевиВнешняя политика
17:59
Фото
Азербайджан окажет поддержку странам Африки в области климатической дипломатииВнешняя политика
17:59
Суд в Ереване разрешил зампреду РПА Армену Ашотяну выезжать за рубежВ регионе
17:58