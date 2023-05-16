NATO və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi dialoqu keçirilir.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə tviterdə yazıb.
Qeyd olunub ki, bu dialoq çərçivəsində Azərbaycanın energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov NATO-nun qərargahında səfərdədir. Onun bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşü gözlənilir.
HAPPENING NOW: Energy security dialogue between NATO and Azerbaijan on new Deputy Permanent Representatives Committee format kicked off. Within this dialogue, Deputy Minister of Energy of Azerbaijan, Elnur Soltanov is visiting #NATO HQ. Mr. Soltanov will hold meetings with… pic.twitter.com/nkv0Tl3vnm