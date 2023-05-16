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NATO və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi dialoqu keçirilir

NATO və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi dialoqu keçirilir NATO və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi dialoqu keçirilir.
Xarici siyasət
16 May , 2023 15:59
NATO və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi dialoqu keçirilir

NATO və Azərbaycan arasında enerji təhlükəsizliyi dialoqu keçirilir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə tviterdə yazıb.

Qeyd olunub ki, bu dialoq çərçivəsində Azərbaycanın energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov NATO-nun qərargahında səfərdədir. Onun bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşü gözlənilir.

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Rus versiyası НАТО и Азербайджан проводят диалог по энергетической безопасности

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