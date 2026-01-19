NATO Baş katibinin müavini yanvarın 21-də Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 17:07
NATO Baş katibinin müavini Radmila Şekerinska yanvarın 21-də Bakıya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Alyansın Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, o, səfər çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüşəcək.
R.Şekerinska həmçinin beyin mərkəzlərinin nümayəndələri və NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri ilə də müzakirələr aparacaq.
