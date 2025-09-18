İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Marta Kos: Aİ Cənubi Qafqazda sülh prosesində fəal iştiraka hazırdır

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:46
    Marta Kos: Aİ Cənubi Qafqazda sülh prosesində fəal iştiraka hazırdır

    Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir və fəal iştiraka hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos "X"də yazıb.

    "Bu gün Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə səmərəli və açıq fikir mübadiləsi apardıq. Bağlantı məsələsinə xüsusi diqqət ayırmaqla münasibətlərimizi müzakirə etdik. Həmçinin, Vaşinqtonda paraflanmış sülh sazişi münasibətilə Prezidenti təbrik etdim. Aİ regionda davamlı sülhü dəstəkləyir və fəal iştiraka hazırdır",- o əlavə edib.

    Marta Kos Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz Vaşinqton görüşü
