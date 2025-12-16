WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Lord: Azərbaycanın Orta Dəhlizdəki rolu cəlbedici imkanlar yaradır

    Xarici siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 16:41
    Lord: Azərbaycanın Orta Dəhlizdəki rolu cəlbedici imkanlar yaradır

    Azərbaycan Orta Dəhlizin formalaşmasında mühüm rol oynayır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiyadakı ticarət elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Con Alderdays Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı videomüraciətdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu da xüsusilə cəlbedici imkanlar təqdim edir.

    C.Alderdaysın sözlərinə görə, o, ticarət elçisi qismində ilk dəfə Azərbaycanı ziyarət edib və səfər müddətində ölkənin Xəzər dənizi sahillərindən Naxçıvana qədər müxtəlif bölgələrində olub.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, hökumət üzvləri, həmçinin biznes nümayəndələri ilə görüşmək şərəfinə nail olub: "Biz hamımız Britaniya ilə Azərbaycan arasında iqtisadiyyatın bir çox əsas sektorlarında tərəfdaşlığı dərinləşdirmək istəyini bölüşürük. Mən iqtisadi əlaqələrin onilliklərinə əsaslanaraq və onların hüdudlarından kənara çıxaraq, eləcə də əməkdaşlığımızı bir-birimizdən öyrənərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qədər dərinləşdirməyimizdən qürur duyuram".

    Ticarət elçisi, həmçinin qeyd edib ki, tərəflər "təmiz enerji", Orta Dəhlizin infrastrukturu, iqtisadiyyatın diversifikasiyası və təhsil sahələrində birgə layihələr həyata keçirirlər.

    "Azərbaycanın Orta Dəhlizin formalaşmasındakı mühüm rolu xüsusilə cəlbedici imkanlar açır. Bu səfər göstərdi ki, strateji tərəfdaşlar kimi biz birlikdə daha çox şeyə nail ola bilərik. Mən ölkəni Böyük Britaniya və Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı səmimi ruh yüksəkliyi və nikbinliklə tərk edirəm", - C.Alderdays yekunlaşdırıb.

    Orta Dəhliz Böyük Britaniya Lord Olderdays
    Джон Алдердайс: Роль Азербайджана в Среднем коридоре создает захватывающие возможности
    Lord: Azerbaijan's role in shaping Middle Corridor presents exciting possibilities

    Son xəbərlər

    17:08

    Milli Məclisin növbəti plenar iclası dekabrın 19-da keçiriləcək - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    17:06
    Foto

    Şabran körpüsünün ətrafındakı bəzi evlər qəzalı vəziyyətə düşüb

    Hadisə
    16:51

    Ukraynalı politoloq: İndi sülh razılaşması əldə olunmayacaq

    Digər ölkələr
    16:51

    "Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan" dəmir yolunun tikintisinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Saziş imzalanıb

    Region
    16:44

    Azərbaycanın neft bitumu ixracını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    16:41

    Lord: Azərbaycanın Orta Dəhlizdəki rolu cəlbedici imkanlar yaradır

    Xarici siyasət
    16:41

    Almaniya millisinin hücumçusu "Borussiya"dan ayrılmağa qərar verib

    Futbol
    16:32

    Azərbaycan çempionu: "Bilyard xanımlar üçün gözəl oyundur" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:29

    Pakistan Azərbaycanın süni intellektə əsaslanan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti