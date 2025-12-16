Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Джон Алдердайс: Роль Азербайджана в Среднем коридоре создает захватывающие возможности

    Внешняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 16:37
    Джон Алдердайс: Роль Азербайджана в Среднем коридоре создает захватывающие возможности

    Азербайджан играет важную роль в формировании Среднего коридора, что представляет особенно захватывающие возможности.

    Как передает Report, об этом заявил торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс в видеообращении, опубликованном британским посольством в Азербайджане.

    По его словам, он впервые посетил Азербайджан в качестве торгового посланника, и за время визита побывал в разных регионах страны - от побережья Каспийского моря до Нахчывана.

    Алдердайс отметил, что ему выпала честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, членами правительства, а также представителями деловых кругов.

    "Мы все разделяем стремление углубить партнерство между Великобританией и Азербайджаном во многих ключевых секторах наших экономик. Я горжусь углублением нашего сотрудничества до уровня стратегического партнерства, опираясь и выходя за рамки десятилетий существенных экономических связей и обучаясь друг у друга",- отметил он.

    Торговый посланник также отметил, что стороны совместно реализуют проекты в сферах чистой энергетики, инфраструктуры Среднего коридора, диверсификации экономики и образования.

    "Важная роль Азербайджана в формировании Среднего коридора открывает особенно захватывающие возможности. Этот визит показал, что вместе мы можем достичь гораздо большего как стратегические партнеры. Я покидаю страну с искренним энтузиазмом и оптимизмом касательно будущего отношений Великобритании и Азербайджана", - резюмировал Алдердайс.

    Джон Алдердайс Великобритания Азербайджан Средний коридор торговый посланник
    Lord: Azərbaycanın Orta Dəhlizdəki rolu cəlbedici imkanlar yaradır
    Lord: Azerbaijan's role in shaping Middle Corridor presents exciting possibilities

    Последние новости

    17:46

    Италия планирует вложить 2,4 млрд евро в обновление фрегатов

    Другие страны
    17:40

    Милли Меджлис обсудит акт об амнистии 19 декабря - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    17:36

    Украинский политолог усомнился в возможности скорого мирного соглашения с РФ

    Другие страны
    17:29

    Wizz Air начнет выполнять авиарейсы Баку-Братислава-Баку с 2026 года

    Инфраструктура
    17:28

    В Багдаде впервые за 35 лет приземлился самолет европейской авиакомпании

    Другие страны
    17:25

    Амирбеков: В отношениях Баку и Амстердама сохраняется значительный неиспользованный потенциал

    Внешняя политика
    17:20

    Германия передала Украине очередную партию ПВО Patriot и IRIS-T

    Другие страны
    17:19

    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума почти в 4 раза

    Энергетика
    17:02

    АПБА: Уровень формальдегида в вейпах в 20 раз превышает допустимый на вредных производствах

    Здоровье
    Лента новостей