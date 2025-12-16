Джон Алдердайс: Роль Азербайджана в Среднем коридоре создает захватывающие возможности

Азербайджан играет важную роль в формировании Среднего коридора, что представляет особенно захватывающие возможности.

Как передает Report, об этом заявил торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс в видеообращении, опубликованном британским посольством в Азербайджане.

По его словам, он впервые посетил Азербайджан в качестве торгового посланника, и за время визита побывал в разных регионах страны - от побережья Каспийского моря до Нахчывана.

Алдердайс отметил, что ему выпала честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, членами правительства, а также представителями деловых кругов.

"Мы все разделяем стремление углубить партнерство между Великобританией и Азербайджаном во многих ключевых секторах наших экономик. Я горжусь углублением нашего сотрудничества до уровня стратегического партнерства, опираясь и выходя за рамки десятилетий существенных экономических связей и обучаясь друг у друга",- отметил он.

Торговый посланник также отметил, что стороны совместно реализуют проекты в сферах чистой энергетики, инфраструктуры Среднего коридора, диверсификации экономики и образования.

"Важная роль Азербайджана в формировании Среднего коридора открывает особенно захватывающие возможности. Этот визит показал, что вместе мы можем достичь гораздо большего как стратегические партнеры. Я покидаю страну с искренним энтузиазмом и оптимизмом касательно будущего отношений Великобритании и Азербайджана", - резюмировал Алдердайс.