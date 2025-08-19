Haqqımızda

Litva və İsrail səfirləri Bakıda Azərbaycanla əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Litva və İsrail səfirləri Bakıda Azərbaycanla əməkdaşlığı müzakirə ediblər Litva və İsrail səfirləri Bakıda Cənubi Qafqazdakı siyasi vəziyyəti və Azərbaycanla tərəfdaşlığı müzakirə ediblər.
Xarici siyasət
19 avqust 2025 17:20
Litva və İsrail səfirləri Bakıda Azərbaycanla əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Litva və İsrail səfirləri Bakıda Cənubi Qafqazdakı siyasi vəziyyəti və Azərbaycanla tərəfdaşlığı müzakirə ediblər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Azərbaycandakı səfiri Kestutis Vaşkelyaviçyus məlumat verib.

"İsrailin Bakıdakı yeni səfiri Ronen Krausu Litva səfirliyində böyük məmnuniyyətlə salamlayırıq. Regionda cərəyan edən hadisələr barədə fikir mübadiləsi aparmaqdan və Azərbaycan-İsrail strateji münasibətləri haqqında daha çox məlumat əldə etməkdən məmnun oldum. Sizinlə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm", - K.Vaşkelyaveçyus yazıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Lithuanian and Israeli ambassadors discuss cooperation with Azerbaijan
Rus versiyası Послы Литвы и Израиля в Баку обсудили сотрудничество с Азербайджаном

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bakıda Litva səfirinin müavini işə başlayıb
Bakıda Litva səfirinin müavini işə başlayıb
19 avqust 2025 17:16
Ermənistan artıq dərk edir ki, Azərbaycanla razılaşmadan heç bir gələcəyi yoxdur - RƏY
Ermənistan artıq dərk edir ki, Azərbaycanla razılaşmadan heç bir gələcəyi yoxdur - RƏY
19 avqust 2025 17:14
Ukrayna səfirliyi: Azərbaycan müharibənin ilk günlərindən xalqımıza dəstək göstərib
Ukrayna səfirliyi: Azərbaycan müharibənin ilk günlərindən xalqımıza dəstək göstərib
19 avqust 2025 16:36
BTQ: Kanak xalqının gələcəyi saxta razılaşma ilə deyil, yalnız tam müstəqilliklə təmin olunmalıdır
BTQ: Kanak xalqının gələcəyi saxta razılaşma ilə deyil, yalnız tam müstəqilliklə təmin olunmalıdır
19 avqust 2025 16:24
Azərbaycan və Nepal XİN başçıları müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
Azərbaycan və Nepal XİN başçıları müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
19 avqust 2025 14:01
Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
19 avqust 2025 13:13
İlham Əliyev “The Goldman Sachs Group Inc.” şirkətinin qlobal məsələlər üzrə prezidentini qəbul edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev “The Goldman Sachs Group Inc.” şirkətinin qlobal məsələlər üzrə prezidentini qəbul edib - YENİLƏNİB
19 avqust 2025 12:03
Azərbaycan səfiri keniyalı nazirlə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
FotoAzərbaycan səfiri keniyalı nazirlə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
19 avqust 2025 10:14
Fransa bir müddət əvvəl saxlanılmış azərbaycanlı uşaqların Almaniyaya qaytarılmasına razılıq verib
Fransa bir müddət əvvəl saxlanılmış azərbaycanlı uşaqların Almaniyaya qaytarılmasına razılıq verib
18 avqust 2025 19:40
Paşinyan: Vaşinqton razılaşmaları həm Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün mütləq uğurdur
Paşinyan: Vaşinqton razılaşmaları həm Ermənistan, həm də Azərbaycan üçün mütləq uğurdur
18 avqust 2025 19:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi