İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü

    Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olub

    Xarici siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:22
    Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olub

    Leyla Əliyeva Adva Zəfər Muzey Kompleksində olub.

    "Report" xəbər verir ki, Adva Zəfər Muzeyi 1896-cı il martın 1-də Adva döyüşündə İtaliya işğalçıları üzərində qazanılan qələbəyə həsr olunan memorial kompleksdir.

    Kompleks Əddis-Əbəbə şəhərinin mərkəzində, vaxtilə ölkənin hər yerindən gələn efiopiyalıların Adva döyüşünə yollanmazdan əvvəl toplandığı məkanda yerləşir.

    Bu tarixi hadisə həm Efiopiya, həm də bütövlükdə Afrika qitəsi üçün xalqın azadlıq uğrunda nümayiş etdirdiyi birlik və qətiyyəti simvollaşdıraraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sözügedən döyüşdə Efiopiya parlaq qələbə qazanaraq öz müstəqilliyini qoruyub və Afrika tarixində müstəmləkəyə çevrilməyən yeganə dövlət olub.

    Memorialın girişində imperator II Menelik və imperatriçə Taytu Bitulun, eləcə də həmin dövrdə orduya rəhbərlik etmiş 12 generalın heykəlləri ucaldılıb.

    Muzeydə pan-afrikaçılığa həsr olunan, Efiopiyanın digər Afrika ölkələri və onların liderləri ilə əməkdaşlığını vurğulayan xüsusi bölmə mövcuddur. Kompleksdə müxtəlif müasir və qədim sənət əsərləri ilə yanaşı, həmin dövrə aid nadir artefaktlar – qalxanlar, qılınclar, atıcı silahlar, sənədlər və digər tarixi relikviyalar nümayiş olunur. Kompleksə sərgi salonlarından əlavə, amfiteatr, kitabxanalar və gənclər mərkəzləri də daxildir.

    Leyla Əliyeva eyni zamanda Əddis-Əbəbənin ən böyük istirahət məkanı olan "Dostluq" Parkını da ziyarət edib.

    Parkın mərkəzindəki möhtəşəm musiqili fəvvarənin nümayişi ətrafda sehrli bir atmosfer yaradıb. Azərbaycan xalq mahnılarının həzin sədaları altında rəqs edən su damlaları, musiqinin akkordları ilə harmoniya təşkil edərək zərif bir sənət əsərini xatırladıb.

    Leyla Əliyeva Efiopiya

    Son xəbərlər

    09:36

    FHN: Ötən həftə 165 yanğına çıxış olub, 55 nəfər xilas edilib

    Hadisə
    09:35

    "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    09:26

    Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    09:22
    Foto

    Leyla Əliyeva Əddis-Əbəbədə Adva Zəfər Muzey Kompleksində olub

    Xarici siyasət
    09:21

    Stenli Kubokunun dördqat qalibi vəfat edib

    Komanda
    09:20
    Foto

    Naxçıvanda İrandan Polşaya aparılan xüsusi üsulla gizlədilmiş 39 kiloqramdan artıq heroin aşkarlanıb

    Hadisə
    09:20

    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkillərin sayı açıqlanıb

    Hadisə
    09:18

    Ötən il Vəkillər Kollegiyasına 1 556 şikayət daxil olub

    Daxili siyasət
    09:18

    Keçən il 5 vəkil kollegiyadan xaric edilib, 10-nun fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti