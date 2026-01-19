Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Лейла Алиева посетила в Аддис-Абебе Музейный комплекс Победы при Адуа

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 09:27
    Лейла Алиева посетила в Аддис-Абебе Музейный комплекс Победы при Адуа

    Лейла Алиева посетила Музейный комплекс Победы при Адуа.

    Как сообщает Report, Музей Победы при Адуа является мемориальным комплексом, посвященным победе, одержанной 1 марта 1896 года в битве при Адуа над итальянскими захватчиками. Комплекс расположен в центре города Аддис-Абеба, на месте, где в свое время собирались эфиопы со всех уголков страны перед тем, как отправиться на битву при Адуа. Это историческое событие имеет большое значение как для Эфиопии, так и для всего Африканского континента, символизируя единство и решимость народа в борьбе за свободу. Одержав блестящую победу в этом сражении, Эфиопия сохранила свою независимость и стала единственным государством в истории Африки, не подвергшимся колонизации.

    На входе в мемориал установлены статуи императора Менелика II и императрицы Таиту Бетул, а также 12 генералов, руководивших армией в тот период.

    В музее имеется специальный раздел, посвященный панафриканизму. Он подчеркивает сотрудничество Эфиопии с другими странами Африки и их лидерами. В комплексе представлены различные произведения современного и древнего искусства, а также редкие артефакты того времени – щиты, мечи, огнестрельное оружие, документы и другие исторические реликвии. Кроме выставочных залов, в комплекс также входят амфитеатр, библиотеки и центры молодежи.

    Лейла Алиева также посетила крупнейшее место отдыха Аддис-Абебы – Парк Дружбы.

    Представление великолепного музыкального фонтана в центре парка создало вокруг волшебную атмосферу. Капли воды, "танцующие" под мелодичные напевы азербайджанских народных песен, сливаясь в гармонии с музыкальными аккордами, напоминали изящное произведение искусства.

    Лейла Алиева Эфиопия Аддис-Абеба музейный комплекс

    Последние новости

    09:35
    Фото

    В Нахчыване изъято более 39 кг героина, спрятанного в облицовочных панелях

    Происшествия
    09:27
    Фото

    Лейла Алиева посетила в Аддис-Абебе Музейный комплекс Победы при Адуа

    Внешняя политика
    09:26
    Фото

    Лейла Алиева посетила Музей науки Эфиопии

    Внешняя политика
    09:23

    В России самолет выкатился за пределы ВПП при совершении посадки

    В регионе
    09:16

    Южная Корея и Италия расширят взаимодействие в высокотехнологичных отраслях

    Другие страны
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.01.2026)

    Финансы
    08:44

    В Баку наблюдаются пробки по 14 направлениям

    Инфраструктура
    07:43

    SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

    ИКТ
    07:10

    Премьер Австралии рассмотрит предложение Трампа об участии в "Совете мира" для Газы

    Другие страны
    Лента новостей