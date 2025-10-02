İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:59
    İlham Əliyev Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edir

    Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen şəhərində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış mərasimi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi, Zirvə toplantısında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçılarını qarşıladı.

    Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Саммита Европейского политсообщества в Копенгагене
    President Ilham Aliyev attending opening ceremony of 7th Summit of European Political Community

