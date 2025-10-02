Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Саммита Европейского политсообщества в Копенгагене
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 11:02
В столице Дании Копенгагене проходит церемония открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.
