Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Саммита Европейского политсообщества в Копенгагене

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 11:02
    Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия Саммита Европейского политсообщества в Копенгагене

    В столице Дании Копенгагене проходит церемония открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен встретила президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, участвующих в саммите.

    Ильхам Алиев Саммит ЕПС
    İlham Əliyev Kopenhagendə "Avropa Siyasi Birliyi"nin Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edir
    President Ilham Aliyev attending opening ceremony of 7th Summit of European Political Community

    Последние новости

    11:31

    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    11:27

    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Другие страны
    11:27

    Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

    Другие страны
    11:25

    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    11:22

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    11:19

    Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:16

    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    11:11

    Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

    Другие страны
    11:11

    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    Лента новостей