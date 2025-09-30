İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 18:27
    İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

    Sentyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda İtaliya Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanı qarşıladı.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi İtaliya Prezidentinə raport verdi.

    İtaliya Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndi.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın qarşısından keçdi.

    Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilir.

    Sercio Mattarella
    Foto
    Video
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Италии - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Video
    Official welcome ceremony held in Baku for President of Italy Sergio Mattarella

    Son xəbərlər

    19:41

    İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişik

    Energetika
    19:40

    Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:38

    İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar var

    Region
    19:38

    İlham Bayramov: "Naxçıvanda su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xüsusi layihələr hazırlanır"

    İnfrastruktur
    19:38

    Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıb

    Digər ölkələr
    19:35

    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    19:31

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:25
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti