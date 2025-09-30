Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Италии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 18:29
    30 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Италии был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Италии Серджо Маттареллу.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Италии.

    Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджанской Республики.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Италии Серджо Маттареллой.

