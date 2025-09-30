В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Италии - ОБНОВЛЕНО
- 30 сентября, 2025
- 18:29
30 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Италии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Италии Серджо Маттареллу.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Италии.
Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Италии Серджо Маттареллой.
