В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Италии - ОБНОВЛЕНО

30 сентября в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Италии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Италии Серджо Маттареллу.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Италии.

Прозвучали государственные гимны Итальянской Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Италии Серджо Маттареллой.

18:19

