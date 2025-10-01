İtaliya Prezidenti Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb
Xarici siyasət
- 01 oktyabr, 2025
- 11:38
Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella oktyabrın 1-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, ali qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.
