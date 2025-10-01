İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İtaliya Prezidenti Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 11:38
    İtaliya Prezidenti Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella oktyabrın 1-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, ali qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.

    Foto
    Президент Италии посетил Аллею шехидов в Баку
    Foto
    Italian President commemorates martyrs in Baku

