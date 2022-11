İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan xalqını Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

Xatırladaq ki, 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günüdür.