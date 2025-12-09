İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub

    Xarici siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 15:49
    İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub

    Bratislavada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə dekabrın 9-da təkbətək görüşü olub.

    "Report"un Slovakiyaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, həmin ölkənin Baş naziri dövlət başçısını qarşılayıb.

    Azərbaycan Prezidenti və Slovakiyanın Baş naziri birgə foto çəkdiriblər.

    Foto
    Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером Словакии в формате один на один
    Foto
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with Prime Minister of Slovakia

