İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub
Xarici siyasət
- 09 dekabr, 2025
- 15:49
Bratislavada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə dekabrın 9-da təkbətək görüşü olub.
"Report"un Slovakiyaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, həmin ölkənin Baş naziri dövlət başçısını qarşılayıb.
Azərbaycan Prezidenti və Slovakiyanın Baş naziri birgə foto çəkdiriblər.
