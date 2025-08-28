    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    İlham Əliyevin hər müsahibəsi ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətin daha dolğun şəkildə məlumatlandırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır - RƏY

    Xarici siyasət
    • 28 avqust, 2025
    • 12:21
    İlham Əliyevin hər müsahibəsi ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətin daha dolğun şəkildə məlumatlandırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır - RƏY

    Prezident İlham Əliyevin hər çıxışı, müsahibəsi Azərbaycan, region, bütövlükdə dünyada baş verən hadisələrlə bağlı ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətin daha dolğun şəkildə məlumatlandırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

    Bunu "Report"a Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə deyib.

    Onun fikrincə, bu baxımdan dövlət başçısının Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər mühüm çağırışları özündə ehtiva edir.

    Millət vəkili qeyd edib ki, tarixi Zəfərdən sonrakı dövrün mühüm reallıqlarından biri Azərbaycanın regionda dayanıqlı sülhün təmin edilməsi, Ermənistanla münasibətlərdə yeni səhifənin açılması məqsədilə sülh müqaviləsinin imzalanmasını təklif etməsi və ona nail olmaq istiqamətində addımların atılmasıdır:

    "Qeyd olunan müsahibədə də vurğulandığı kimi, Azərbaycan danışıqlar formatının təşəbbüskarı oldu. Sülh sazişinin layihəsini təqdim etdi. Avqustun 8-də Vaşinqtonda paraflanmış sənəd Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin dövlətlərarası çərçivədə necə qurulmalı olduğu barədə Azərbaycanın baxışına əsaslanır".

    Vüqar Rəhimzadə

    Deputat vurğulayıb ki, Azərbaycan və Ermənistanın Ağ Evdə Prezident Trampın iştirakı ilə bu sənədi paraflaması 30 ildən artıq davam edən müharibənin sonudur və həm Cənubi Qafqaz regionu, həm də daha geniş mənada Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərq üçün tamamilə yeni imkanlar açır.

    V.Rəhimzadə bildirib ki, Minsk qrupunun ləğvi məsələsi tarixi Zəfərdən sonrakı dövrün əsas çağırışlarındandır.

    "Ermənistan rəsmi şəkildə Qarabağı Azərbaycanın hissəsi kimi tanıdığını və münaqişənin başa çatdığını bildirdiyi halda, Minsk qrupunun hüquqi mövcudluğu absurddur".  

    Millət vəkili dövlət başçısı İlham Əliyevin sözügedən müsahibəsində hər fikrinin bu gün və gələcək üçün mühüm çağırış olduğunu bildirib.

    "Sualları ətraflı şəkildə cavablandıran Prezident İlham Əliyev türk dünyasının birliyinin Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu da vurğulayıb. Artıq reallığa çevrilməsi qaçılmaz olan Zəngəzur dəhlizi türk dünyasının birliyini daha da möhkəmləndirəcək".

    Millət vəkili  qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin Ərəbistanının "Əl-Ərəbiyyə" telekanalına müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər, verdiyi mesajlar bir daha Azərbaycanın qalib, qüdrətli, hər zaman qətiyyətli, prinsipial və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyi olan, dünyada nüfuzlu, söz sahibi olan dövlətlərdən biri olduğunun təsdiqidir.

    #İlham Əliyev   #müsahibə   #beynəlxalqictimaiyyət   #prezident  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Каждое интервью Ильхама Алиева играет важную роль в информировании общества - МНЕНИЕ

    Son xəbərlər

    13:16

    Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidir

    Region
    13:15

    Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    13:11

    Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurub

    Digər ölkələr
    13:08

    Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülür

    İnfrastruktur
    13:04

    Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:00

    Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:53

    SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıb

    Energetika
    12:51

    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    İKT
    12:50

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh qurulub, lakin fikir ayrılıqları qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti