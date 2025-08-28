Каждое интервью Ильхама Алиева играет важную роль в информировании общества - МНЕНИЕ

Каждое выступление и интервью президента Ильхама Алиева имеет большое значение для информирования как азербайджанской, так и международной общественности о происходящих процессах.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.

По его словам, в беседе главы государства с телеканалом Al Arabiya были затронуты важные вопросы, в том числе связанные с обеспечением устойчивого мира в регионе и подписанием мирного договора с Арменией.

Депутат напомнил, что Азербайджан выступил инициатором подготовки проекта мирного соглашения, парафированного 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа, и этот документ отражает позицию Баку о том, как должны строиться двусторонние отношения.

Рагимзаде подчеркнул, что парафирование этого документа фактически положило конец более чем 30-летней войне и открыло новые возможности для всего Южного Кавказа, а также для Центральной Азии и Ближнего Востока.

Парламентарий также добавил, что после официального признания Арменией Карабаха частью Азербайджана и заявления о завершении конфликта, юридическое существование Минской группы стало абсурдным.

По его словам, в интервью президент также заявил о приоритетности укрепления тюркского единства, чему будет способствовать Зангезурский коридор.

Депутат отметил, что мысли и послания, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью саудовскому телеканалу, еще раз подтверждают, что Азербайджан является одним из влиятельных, могущественных, решительных и принципиальных государств с позицией, основанной на международном праве.