    Внешняя политика
    • 28 августа, 2025
    • 12:54
    Каждое интервью Ильхама Алиева играет важную роль в информировании общества - МНЕНИЕ

    Каждое выступление и интервью президента Ильхама Алиева имеет большое значение для информирования как азербайджанской, так и международной общественности о происходящих процессах.

    Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.

    По его словам, в беседе главы государства с телеканалом Al Arabiya были затронуты важные вопросы, в том числе связанные с обеспечением устойчивого мира в регионе и подписанием мирного договора с Арменией.

    Депутат напомнил, что Азербайджан выступил инициатором подготовки проекта мирного соглашения, парафированного 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа, и этот документ отражает позицию Баку о том, как должны строиться двусторонние отношения.

    Рагимзаде подчеркнул, что парафирование этого документа фактически положило конец более чем 30-летней войне и открыло новые возможности для всего Южного Кавказа, а также для Центральной Азии и Ближнего Востока.

    Парламентарий также добавил, что после официального признания Арменией Карабаха частью Азербайджана и заявления о завершении конфликта, юридическое существование Минской группы стало абсурдным.

    По его словам, в интервью президент также заявил о приоритетности укрепления тюркского единства, чему будет способствовать Зангезурский коридор.

    Депутат отметил, что мысли и послания, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью саудовскому телеканалу, еще раз подтверждают, что Азербайджан является одним из влиятельных, могущественных, решительных и принципиальных государств с позицией, основанной на международном праве.

    #Азербайджан   #Президент Ильхам Алиев   #интервью президента   #депутат   #США   #Армения   #мирный договор  
