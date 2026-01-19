İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında iştirak etmək üçün yanvarın 19-da İsveçrəyə səfərə gəlib.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, dövlət başçısını və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Sürix şəhərinin beynəlxalq hava limanında rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
