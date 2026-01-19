İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:11
    İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında iştirak etmək üçün yanvarın 19-da İsveçrəyə səfərə gəlib.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, dövlət başçısını və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Sürix şəhərinin beynəlxalq hava limanında rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumu İsveçrə
    Foto
    Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ
    Foto
    President Ilham Aliyev arrives in Switzerland to attend World Economic Forum annual meeting

    Son xəbərlər

    15:45

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri ötən il 5 %-ə yaxın artıb

    İKT
    15:43

    Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilər

    Futbol
    15:37

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    15:24

    Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    15:24

    Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:21

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    15:19

    Karapetyanın "Güclü Ermənistan" partiyası qeydiyyatdan keçib

    Region
    15:15

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Su idman növləri üzrə peşəkar kadrlarımız azdır"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti