Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ
Внешняя политика
- 19 января, 2026
- 15:16
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.
Как передает корреспондент Report, в международном аэропорту Цюриха главу нашего государства и первую леди Мехрибан Алиеву встречали официальные лица.
