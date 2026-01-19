Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 15:16
    Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

    Как передает корреспондент Report, в международном аэропорту Цюриха главу нашего государства и первую леди Мехрибан Алиеву встречали официальные лица.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Мехрибан Алиева Всемирный экономический форум Давос Швейцария визит
    Фото
    İlham Əliyev Davos Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrədə səfərdədir
    Фото
    President Ilham Aliyev arrives in Switzerland to attend World Economic Forum annual meeting

    Последние новости

    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 году

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    15:33

    По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефти

    Энергетика
    15:30

    В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    15:27

    Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%

    ИКТ
    15:26

    В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%

    Инфраструктура
    15:22

    Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 год

    ИКТ
    15:16
    Фото

    Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании ВЭФ

    Внешняя политика
    Лента новостей