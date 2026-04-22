    İlham Əliyev: Potensial əməkdaşlıq sahəsi olacaq məsələlərdən biri də müdafiə sənayesidir

    22 aprel, 2026
    • 21:15
    İlham Əliyev: Potensial əməkdaşlıq sahəsi olacaq məsələlərdən biri də müdafiə sənayesidir

    Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə sənayesi də müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda deyib.

    "Müzakirə etdiyimiz və bəlkə də potensial əməkdaşlıq sahəsi olacaq məsələlərdən biri də müdafiə sənayesidir", - İlham Əliyev bildirib və əlavə edib ki, iki ölkənin bu sahədə imkanları fəal şəkildə inkişaf etdirilir:

    "Bizə gəldikdə isə biz müdafiə sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərəmizin, - söhbət özəl və dövlət şirkətlərindən gedir, - məhsullarını böyük sayda ölkələrə artıq ixrac edirik. Beləliklə birgə istehsal sahəsində əməkdaşlıq, işbirliyinin yaradılması bizim nəzərdən keçirə biləcəyimiz məsələlər ola bilər. Bir çox digər məsələlər də var".

    İlham Əliyev Azərbaycan müdafiə sənayesi Latviya
    Ильхам Алиев: Оборонная промышленность - потенциальная область сотрудничества с Латвией
    Ilham Aliyev: Defense industry is potential area of cooperation

