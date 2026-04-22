Ильхам Алиев: Оборонная промышленность - потенциальная область сотрудничества с Латвией

На азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Баку 22 апреля обсуждена тема оборонной промышленности.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на форуме.

"Еще одной темой наших сегодняшних обсуждений, которая, вероятно, станет потенциальной областью сотрудничества, является оборонная промышленность. Мы выяснили, что обе страны активно развивают свой потенциал в этой области.

Азербайджан уже экспортирует продукцию своих оборонных предприятий – как частных, так и государственных – в большое количество стран. Так что, думаю, мы сможем обратить внимание также на вопросы, касающиеся совместного производства, сотрудничества, создания синергии и многого другого", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в ходе форума и последующей работы будут изучены и многие другие возможности.

"Безусловно, мы как страна, - и я уверен, что и наше бизнес-сообщество, - заинтересованы в инвестиционных возможностях в Латвии, в ваших приоритетных проектах. Как мы обсуждали сегодня, мы можем составить список потенциальных проектов, в которых обе страны могут успешно участвовать", - заявил азербайджанский лидер.