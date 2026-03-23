İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İlham Əliyev: İslamabadda "ASAN xidmət"in fəaliyyətə başlaması dövlətlərarası əməkdaşlığın praktiki nəticəsidir

    Xarici siyasət
    • 23 mart, 2026
    • 11:04
    İlham Əliyev: İslamabadda ASAN xidmətin fəaliyyətə başlaması dövlətlərarası əməkdaşlığın praktiki nəticəsidir

    Azərbaycan ilə Pakistan arasında əlaqələr çoxşaxəli əməkdaşlıq gündəliyinə malikdir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifə Pakistan Günü münasibətilə göndərdiyi təbrik məktubunda deyilir.

    "Ölkələrimizin siyasi, iqtisadi, ticari, sənaye, enerji, nəqliyyat-logistika, müdafiə, investisiya, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı gündən-günə yeni məzmunla zənginləşir. Bir müddət əvvəl İslamabadda ilk "ASAN xidmət" mərkəzinin fəaliyyətə başlaması genişmiqyaslı dövlətlərarası əməkdaşlığımızın yeni praktiki nəticəsidir. İkitərəfli əməkdaşlıq zəminində qısa müddət ərzində əldə etdiyimiz nailiyyətlər xalqlarımızın rifahına və firavanlığına, regionumuzda əməkdaşlığa xidmət edir", - müraciətdə deyilir.

    Son xəbərlər

    11:19

    11:10

    11:04

    11:01

    10:55
    10:53

    10:49

    10:41

    10:34
    Bütün Xəbər Lenti